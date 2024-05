Milan - ufficiale la separazione con Stefano Pioli a fine stagione | Hai incarnato i nostri valori Grazie di tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) “ACcomunicano che nella prossimanon proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019?. La notizia era nell’aria da diverse settimane, ora è arrivata l’ufficialità:non siederà più sulla panchina del club rossonero a partire dalla prossima. We just want to say????? pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9 — AC(@ac) May 24, 2024 Dopo quasi cinque anni, dunque,lascia il club con cui ha vinto lo scudetto nella2021-2022. Quella contro la Salernitana sarà la 240esima e ultima partita disulla panchina del club: per i rossoneri si chiude un ciclo. Il comunicatoIl club rossonero ha ufficializzato lacon il seguente comunicato. “Ilringrazia con affetto, eil suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato ilstabilmente nelle più importanti competizioni europee.