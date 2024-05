Milan - ufficiale il divorzio con Pioli | attaccamento incondizionato e scudetto indimenticabile

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilufficializza l’addio con Stefano. La notizia era nell’aria da tempo e adesso è arrivata la conferma anche dal club rossonero. “ACe Stefanocomunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019. Ilringrazia con affetto Stefano, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo unoche resteràe per aver riportato ilstabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club. Stefanoringrazia ilper l’opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale diello e di Casaper il supporto e la grande professionalità.