Milan-Salernitana - Colantuono | Dobbiamo fare una prestazione dignitosa

Stefano Colantuono è in emergenza totale in vista di Milan-Salernitana, dal momento in cui dovrà fare i conti con dodici assenti in totale. pianetamilan

“Le motivazioni per la gara di domani devono essere le stesse delle ultime settimane sperando di non ripetere il brutto primo tempo giocato contro il Verona e fare una partita sulla falsariga di quella disputata contro la Juventus”. sportface

Milan-Salernitana: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - milan-salernitana: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Pioli, all'ultima a San Siro da tecnico del Milan, darà sicuramente spazio a Kjaer e Giroud, anche loro al passo d'addio. Rientrano anche Theo Hernandez e Leao, mentre in porta dovrebbe essere ... repubblica

COLANTUONO, A Milano per una gara come con i viola - colantuono, A Milano per una gara come con i viola - Ai canali ufficiali della Salernitana, il tecnico Stefano colantuono ha rilasciato dichiarazioni prima dell'ultima di campionato, che i campani giocheranno contro il Milan. Tra le ... firenzeviola

Salernitana, scelte quasi obbligate per Colantuono contro il Milan - Salernitana, scelte quasi obbligate per colantuono contro il Milan - Per l'ultima giornata di campionato la Salernitana si ritrova ancora di più con gli uomini contati. Mister colantuono ha scelte praticamente obbligate per la sfida prestigiosa contro ... tuttosalernitana