Milan, retroscena su Fonseca - milan, retroscena su fonseca - Il milan sta lavorando all`accordo definitivo con Paulo fonseca, ormai imminente. Si tratta solo sulla durata del contratto che dovrebbe essere biennale con opzione. calciomercato

Milan, Hummels a parametro zero: un’idea che piace al Club - milan, Hummels a parametro zero: un’idea che piace al Club - Mats Hummels potrebbe trasferirsi al milan a parametro zero. Il difensore lascerà infatti il Borussia Dortmund al termine della stagione. Definito l’addio di Pioli in casa milan, è tempo di pianificar ... notiziemilan

SKY - Fonseca al Milan, ci siamo: è l'erede prescelto di Pioli - SKY - fonseca al milan, ci siamo: è l'erede prescelto di Pioli - L'ex allenatore della Roma ha deciso di non rinnovare col Lille e, nonostante la corte del Marsiglia, tornare in Serie A per fare la Champions a milano. areanapoli