Milan - Pioli ultimo giorno a Milanello | Di Stefano rivela che…

Termina dopo cinque stagioni e uno scudetto il sodalizio Milan-Pioli. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal club rossonero specificando che si tratta di una rescissione consensuale. Per la sostituzione si parla con insistenza del portoghese Paulo Fonseca, vicino a firmare un contratto triennale MILAN-PIOLI: IL COMUNICATO UFFICIALE Determinanti per la mancata conferma del 58enne tecnico emiliano, l’eliminazione dai quarti di Europa League e l’ultimo derby di campionato perso che ha consegnato all’Inter il ventesimo titolo. sport.periodicodaily

Il Milan dopo l’esonero di Pioli piomba su Fonseca - Il milan dopo l’esonero di pioli piomba su Fonseca - Paulo Fonseca è il prescelto dal milan per prendere il posto di Stefano pioli: l’ex allenatore della Roma ha deciso di non rinnovare col Lille e, nonostante la corte del Marsiglia e la tentazione di p ... ilnapolionline

Italiano verso la panchina del Bologna, ma non è il solo - Italiano verso la panchina del Bologna, ma non è il solo - Questa mattina è stato ufficializzato l'ddio di pioli dalla panchina del milan, quindi si apre anche questo rebus in serie A, nonostante che la scelta sembra già fatta, ... torinogranata

Addio Pioli, no a Fonseca: i tifosi del Milan ormai dettano la linea alla società - Addio pioli, no a Fonseca: i tifosi del milan ormai dettano la linea alla società - Ufficiale l'addio di pioli, scatta la contestazione preventiva per il nuovo tecnico. Dopo Lopetegui comandano gli ultras ... dire