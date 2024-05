Milan - Pioli pronto a diventare nerazzurro | la rivelazione a sorpresa

Il Milan, dopo aver perso contro il Torino nello scorso turno, si prepara ad una nuova sfida contro la Salernitana nel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra rossonera vuole assolutamente portare a casa la vittoria per chiudere nella miglior maniera possibile una stagione caratterizzata da diversi alti e bassi. sportface

Il Milan, dopo aver perso contro il Torino nello scorso turno, si prepara ad una nuova sfida contro la Salernitana nel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra rossonera vuole assolutamente portare a casa la vittoria per chiudere nella miglior maniera possibile una stagione caratterizzata da diversi alti e bassi. sportface

IL MATTINO - Il Napoli ha offerto un biennale a Pioli, le cifre - IL MATTINO - Il Napoli ha offerto un biennale a pioli, le cifre - Stefano pioli è uno dei nomi accostati al Napoli per il post Francesco Calzona, tecnico destinato a lasciare il sodalizio campano. areanapoli

L’addio ai rossoblù del condottiero dello storico pass Champions. Farioli sulla panchina dell’Ajax fino al 2027. Motta, scatto verso la Juve. Pioli via dal Diavolo - L’addio ai rossoblù del condottiero dello storico pass Champions. Farioli sulla panchina dell’Ajax fino al 2027. Motta, scatto verso la Juve. pioli via dal Diavolo - Dopo il bagno di folla di mercoledì sera per la parata della squadra volata in Champions, ieri la doccia fredda per i tifosi del Bologna, certo temuta, ma non per questo meno traumatica: Thiago Motta ... msn

Pensi solo ai soldi, al Milan non puoi starci | Ibrahimovic lo caccia all’istante: ha già l’accordo con un altro club - Pensi solo ai soldi, al milan non puoi starci | Ibrahimovic lo caccia all’istante: ha già l’accordo con un altro club - Al milan non c'è posto per chi pensa solo ai soldi. Ibrahimovic caccia subito il giocatore: ha già un accordo con un altro club. dotsport