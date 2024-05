Milan-Pioli - ora l' addio è ufficiale | ultima panchina con la Salernitana Fonseca più vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024)o, 24 maggio 2024 – Ora è anche: ile Stefanosi separano. La società lo ha ufficializzato con un comunicato. Per il tecnico oggi la conferenza stampa pre-partita, domani l'con la. Lascia dopo quasi cinque anni e uno scudetto, oltre a quattro partecipazioni alla Champions consecutive (fino in semifinale l'anno scorso). Il comunicato "ACe Stefanocomunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme – si legge nel comunicato –, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019. Ilringrazia con affetto Stefano, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato ilstabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club".