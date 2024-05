Milan - Pioli non sarà più l'allenatore | è ufficiale

Finisce così ufficialmente l`era di Stefano Pioli al Milan. Un`era durata quasi 5 anni, in cui i rossoneri sono tornati a essere squadra vera,. calciomercato

Pioli non è più l'allenatore del Milan - pioli non è più l'allenatore del milan - Stefano pioli non è più l'allenatore del milan. Ad annunciare la notizia è lo stesso club rossonero con un comunicato sul proprio sito ufficiale: " ... tuttojuve

Milan, ufficiale l’addio a Stefano Pioli a fine stagione - milan, ufficiale l’addio a Stefano pioli a fine stagione - Attraverso una nota il milan ha ufficializzato l'addio a fine stagione di Stefano pioli, che con la Salernitana siederà per l'ultima volta sulla panchina dei rossoneri. lettera43

Calcio | Milan-Pioli, addio a fine stagione: è ufficiale - Calcio | milan-pioli, addio a fine stagione: è ufficiale - Un’altra panchina cambierà, ufficialmente, proprietario. Il binomio milan-pioli è giunto al capolinea, con il club rossonero che ha dato l’addio al tecnico che a milano ha vinto uno scudetto rincorso ... metropolitanmagazine