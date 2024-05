Milan - Pioli non parla in conferenza stampa | cancellato l’incontro con i giornalisti delle 14 | 30

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’allenatore del, Stefanonon parlerà inalla vigilia della partita di domani sera contro la Salernitana a San Siro. Ladel tecnico era stata fissata originariamente per le ore 14:30, ma è stata successivamente cancellata, come riporta Sportitalia. Stamattina è arrivato l’annuncio dell’addio dell’allenatore a fine stagione, conche ha espresso “profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale diello e di Casaper il supporto e la grande professionalità”. Probabile quindi che il tecnico decida dire direttamente dal prato di San Siro al termine della partita, l’ultima da allenatore del. Dopo cinque stagioni e uno Scudetto,si prepara a salutare i suoi tifosi. Proprio come Olivier Giroud. SportFace. .