Milan-Pioli - arriva l’addio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Termina dopo cinque stagioni e uno scudetto il sodalizio. La conferma ufficiale èta direttamente dal club rossonero specificando che si tratta di una rescissione consensuale. Per la sostituzione si parla con insistenza del portoghese Paulo Fonseca, vicino a firmare un contratto triennale: IL COMUNICATO UFFICIALE Determinanti per la mancata conferma del 58enne tecnico emiliano, l’eliminazione dai quarti di Europa League e l’ultimo derby di campionato perso che ha consegnato all’Inter il ventesimo titolo. La Società ha salutato così ufficialmente il suo tecnico dopo cinque stagioni in panchina: “Ilringrazia con affetto Stefanoe tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato ilstabilmente nelle più importanti competizioni europpe. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giornoi valori fondamentali del Club”.

