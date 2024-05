Milan - l’esperto rivela | Conte era il preferito da Ibrahimovi - ma …

Milan, i tifosi rossoneri non ci stanno all’arrivo di Paulo Fonseca: continua la contestazione, ma Cardinale ha le idee chiare… Nonostante Paulo Fonseca, al netto di clamorosi colpi di scena, sarà il prossimo allenatore del Milan, i tifosi rossoneri non hanno alcuna intenzione di mettere fine alla contestazione contro la società e soprattutto proprio contro l’allenatore portoghese. dailymilan

Da Milano: "Conte scalpita e forse cambia agente: è pronto a rientrare" - Da milano: "conte scalpita e forse cambia agente: è pronto a rientrare" - Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, ha parlato di conte sui social dando una notizia importante sul futuro del tecnico. "Antonio conte scalpita e ha voglia di tornare presto in panchina. tuttonapoli

Schira: “Conte ha voglia di tornare presto in panchina, attende la chiamata giusta” - Schira: “conte ha voglia di tornare presto in panchina, attende la chiamata giusta” - "Antonio conte scalpita e ha voglia di tornare presto in panchina. Lui e il suo staff si sono aggiornati molto in questi mesi e appaiono carichi per ... iamnaples

Sky - Risalgono le quotazioni di Pioli: la sua posizione acquisisce sempre più peso - Sky - Risalgono le quotazioni di Pioli: la sua posizione acquisisce sempre più peso - Ultime sul futuro della panchina del Napoli. Come scrive la redazione di Sky Sport, Francesco Calzona saluterà al termine del campionato ... tuttonapoli