Milan - la commovente lettera di un tifoso a Pioli | Succede solo a chi ci crede

Milano, 16 maggio 2024 – Fine maggio per il quartiere di Nolo significa Festivalino, un piccolo (come suggerisce il nome) festival diffuso sulla letteratura indipendente: Lino è un festival diffuso che coinvolge tutto l’intero quartiere milanese e dove la letteratura penetra in piazze, librerie, bar, ristoranti, sale da ballo, cinema e parchi.

ilgiorno