Milan - Ibrahimovic incontra Giroud | A Milano c’è un solo re | sono io

Non solo con il Milan, Francesco Camarda continua a stupire e lo fa anche con la maglia dell'Italia Under 17. Che gol per la punta. pianetamilan

Le parole di Olivier Giroud, attaccante del Milan, sulla sua scelta di trasferirsi in MLS al Los Angeles FC Olivier Giroud ha parlato a L’Equipe della sua scelta di lasciare il Milan per una nuova avventura in in MLS con il Los Angeles FC.

calcionews24