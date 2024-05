Milan Games Week & Cartoomics 2024 | Shinji Mikami - l’apertura delle biglietterie e tante altre novità

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quando mancano circa 6 mesi e, organizzata da Fierao con Fandango Club Creators, l’organizzazione ha deciso di condividere alcunesu questo “evento senza precedenti”, dove tra queste troviamo. Quella delsarà infatti un’edizione ancora più ricca, con tanti ospiti internazionali che faranno tappa in Italia per la prima volta in assoluto, per regalare ai tantissimi appassionati della cultura pop un’esperienza indimenticabile. Tra gli ospiti già confermati che incontreranno i fan nella tre giorni meneghina ci sono, il leggendario autore di Resident Evil; Neil Newbon, attore inglese noto per aver interpretato il carismatico Astarion in Baldur’s Gate 3; Jason Aaron, sceneggiatore di fama mondiale noto soprattutto per le opere edite da Marvel Comics e Simone di Meo, artista torinese a cui è stato affidato il compito di creare la nuova locandina della manifestazione.