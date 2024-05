Milan e Pioli si separano a fine stagione - arriva la nota ufficiale

Sfumato l’8° posto ora il Torino deve battere l’Atalanta e poi sperare che la Fiorentina vinca la Conference - Sfumato l’8° posto ora il Torino deve battere l’Atalanta e poi sperare che la Fiorentina vinca la Conference - Il Torino al Gewiss Stadium dovrà metterci quella determinazione che si è vista con il milan e sperare che l’euforia dei bergamaschi ... Il Torino praticamente si giocherà in questa gara la stagione ... torinogranata

I Marcatori del Re, ecco i pronostici per l'ultima giornata di Serie A - I Marcatori del Re, ecco i pronostici per l'ultima giornata di Serie A - VERONA-INTER: Il Verona ha messo in cassaforte la salvezza, l’Inter è campione d’Italia da tempo. La partita della felicità, verrebbe da dire. In questo contesto un gol del capocannoniere LAUTARO ... corrieredellosport

I Marcatori del Re, tutti i consigli in vista dell'ultima giornata di Serie A - I Marcatori del Re, tutti i consigli in vista dell'ultima giornata di Serie A - VERONA-INTER: Il Verona ha messo in cassaforte la salvezza, l’Inter è campione d’Italia da tempo. La partita della felicità, verrebbe da dire. In questo contesto un gol del capocannoniere LAUTARO ... tuttosport