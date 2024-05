Milan e Pioli si separano a fine stagione - arriva la nota ufficiale

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – Ora è, Ace Stefanosi. Il club e l’allenatore hanno comunicato che “nella prossimanon proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019”. “Ilringrazia con affetto Stefano, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato ilstabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club”, spiega ilin una. “Stefanoringrazia ilper l’opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale diello e di Casaper il supporto e la grande professionalità.

