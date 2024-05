Milan - Calabria saluta Pioli | il messaggio social del capitano

Da Calabria a Maignan: in un lungo video pubblicato dal Milan sui social i rossoneri hanno salutato Olivier Giroud Dal suo arrivo al Milan Olivier Giroud ha subito convinto tutti a suon di goal e grandi prestazioni. L’attaccante francese ha lottato su ogni pallone, regalando vittorie importantissime al Diavolo e diventando un pupillo di tutta la tifoseria. dailymilan

Niente da fare per il capitano del Milan Calabria: il terzino rossonero non è stato convocato dal ct dell’Italia Spalletti. La lista completa Davide Calabria guarderà Euro2024 dal divano di casa sua, come la maggior parte dei cittadini italiani. dailymilan

Milan-Salernitana: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - milan-Salernitana: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Pioli, all'ultima a San Siro da tecnico del milan, darà sicuramente spazio a Kjaer e Giroud, anche loro al passo d'addio. Rientrano anche Theo Hernandez e Leao, mentre in porta dovrebbe essere ... repubblica

Milan, Calabria ad un passo dalla Premier | Offerta da 15 milioni - milan, calabria ad un passo dalla Premier | Offerta da 15 milioni - Non c'è pace per i tifosi del milan. Già la giornata di ieri aveva portato brutte notizie ai rossoneri, con la notizia dell'accordo tra milane Bayern Monaco per la cessione diTheo Hernandez, e l'annun ... sportpaper

Milan-Salernitana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - milan-Salernitana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Il milan si prepara a chiudere a San Siro la propria stagione dove sabato affronterà la Salernitana nell'ultimo turno di campionato. Una partita che non ha più nulla da chiedere ... ilmessaggero