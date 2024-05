Milan - altro che festa L' ultima a San Siro sarà un incubo | chi finirà nel mirino tra poche ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ora è ufficiale: giovedì mattina è arrivato il comunicato che ha annunciato l'addio ufficiale di Stefano Pioli al. Il tecnico di Parma nonpiù l'allenatore del Diavolo nella prossima stagione e sabato sera i tifosi rossoneri lo saluteranno nella sfida di contro la Salernitana. Non partirà il “Pioli is on fire” di questi anni, ma regnerà la contestazione dei fan contro la società, che ha scelto Fonseca come prossimo allenatore del. Per l'di campionato, infatti, il tifo rossonero romperà infatti il silenzio che dura ormai da tre partite (Genoa, Cagliari e Torino) per dire addio anche a Kjaer e Giroud, ma lo farà soltanto nel secondo tempo, mentre nei primi 45' resterà a bocca chiusa per contestare la scelta Fonseca, che ormai sembra a un passo dal diventare il nuovo tecnico. La Curva Sud non è felice dell'arrivo del portoghese ex tecnico della Roma. Il tifo organizzato del Diavolo, che da settimane ha individuato in Antonio Conte l'uomo giusto per rialzarsi dopo una stagione deludente, resterà in assoluto silenzio per tutto il primo tempo per far capire alla società che la scelta Fonseca non piace.