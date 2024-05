Migranti | Pd - ‘Rama scarica Meloni e conferma flop accordo Albani - governo riferisca’

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag (Adnkronos) – “Dopo le parole del Presidente della Repubblica albanese, Edi Rama, chiediamo aldi riferire urgentemente in Parlamento sullo stato di avanzamento degli investimenti previsti dall?Italia-a?”. Così la delegazione di deputati Pd che è stata nei giorni scorsi ina per documentare il reale stato di avanzamento degli investimenti nell?ex base militare di Gjader dove, secondo il cronoprogramma del, sarebbe dovuto già essere operativo un centro di accoglienza dei. “Rama -sottolineano Enzo Amendola, Simona Bonafè, Matteo Mauri e Matteo Orfini-la complessità dell?gettando una lunga ombra sulla possibilità di gestire correttamente ina le procedure di sbarco, identificazione e le pratiche di asilo. Ma soprattuttoquello che abbiamo visto con i nostri occhi: al momento, le strutture non ci sono e gli investimenti stanno viaggiando con ritardi enormi nonostante il forte incremento dei costi dell?intera operazione che determinerà un danno di oltre 800 milioni di euro per le casse dello Stato”.

L’Aia. La fumata bianca è stata celebrata con un sacchetto di patatine fritte. “Ecco, tenete”, dice Caroline van der Plas ai cronisti in attesa alla Tweede Kamer nella serata di mercoledì. La leader dei Contadini-cittadini, uno dei quattro partiti alle trattative per la formazione del nuovo governo olandese, non aggiunge altro. ilfoglio

L'Enac ha sanzionato un aereo della Ong Sea Watch per aver sorvolato l'area Sar libica, avvistato una barca di migranti in difficoltà, averla indicata alle autorità e poi averla soccorsa: il tutto non era stato "autorizzato" dalle autorità libiche, che hanno segnalato l'accaduto all'Italia. fanpage

Albania, il premier Rama abbandona Meloni: “Il centro per migranti Non può funzionare” - Albania, il premier Rama abbandona Meloni: “Il centro per migranti Non può funzionare” - «Quella roba lì è solo italiana. L’Albania ha dato disponibilità e terreni, ma nulla di più». Edi Rama, premier dell’Albania, sembra aver cambiato idea sull’intesa con Giorgia Meloni che dovrebbe, nel ... informazione

I centri per migranti che l’Italia sta costruendo in Albania sono ancora molto indietro - I centri per migranti che l’Italia sta costruendo in Albania sono ancora molto indietro - Avrebbero dovuto aprire il 20 maggio, ma è stato rimandato tutto per via di ritardi nei cantieri: e i residenti ne sanno poco o nulla ... ilpost

Edi Rama scarica Meloni: "Ci vorrebbe D'Alema! I cpr qui in Albania saranno un flop" - Edi Rama scarica Meloni: "Ci vorrebbe D'Alema! I cpr qui in Albania saranno un flop" - Il premier albanese boccia a Repubblica il piano del governo italiano, dopo averlo pubblicamente sponsorizzato: "Come fai a far ruotare 3000 persone ... huffingtonpost