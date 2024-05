Migranti | Kelany Fdi - ‘da Edi Rama chiara smentit - sinistra scorretta e pericolosa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Ediè stato chiaro nello smentire le parole riportate oggi da Repubblica, mostrando anzi molta irritazione per le frasi che gli sono state falsamente attribuite, secondo le quali avrebbe ‘scaricato’ il presidente Meloni e che i centri in Albania sarebbero un flop. La, anche grazie ai mezzi di stampa orientati, insiste nell’utilizzare a fini di propaganda e campagna elettorale la costruzione dei centri in Albania. Tuttavia, attribuire ad un premier di uno Stato estero parole mai pronunciate per gettare fango sul governo italiano, come ha fatto stamattina Repubblica, è quanto di più scorretto e pericoloso anche per la tenuta dei rapporti internazionali con l’Albania”. Lo dila deputata di Fratelli d’Italia, Sara, responsabile del Dipartimento Immigrazione.“Edi– prosegue la parlamentare di Fdi – giustamente tuona di essere stanco di finire continuamente nella palude della polemica politica italiana, che lanon smette di rendere limacciosa propalando fake news e scoop inesistenti e continuando a screditare l’Italia nel consesso internazionale per un becero ritorno elettorale.