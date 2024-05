Migranti | Amendola Pd - ' Rama scarica Meloni e poi smentisc - ma i fatti restano'

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag (Adnkronos) - "La nostra ispezione in #Albania ha fatto scoppiare il caso.primal'accordo, poi fa una smentita d'ufficio. Iperò: il CPR in #Albania è uno spreco di risorse. 800 milioni usati per violare i diritti umani. Un bluff a fini elettorali su cui #tace". Lo scrive sui social Enzo, deputato del Pd. .

Edi Rama e Giorgia MeloniÈ un racconto illuminante quello apparso su Repubblica, e che mostra una versione di Edi Rama lontata da quella fornita dalle foto sorridenti con Giorgia Meloni. Un incontro tra un giornalista ed il Presidente Rama si trasforma infatti in un meeeting confidenziale nel quale il secondo ha mostrato forti titubanze per quanto riguarda il progetto ufficialmente albanese-italiano sui centri migranti che, a dirla tutta, ancora non esistono. thesocialpost

Georgia, Usa avvertono Tblisi sulla legge anti-ong: “Rivedremo la cooperazione sui visti” - Georgia, Usa avvertono Tblisi sulla legge anti-ong: “Rivedremo la cooperazione sui visti” - Prima sono arrivati i caveat dell’Unione europea, ora anche quelli degli Stati Uniti. La legge di stampo putiniano sui cosiddetti “ agenti stranieri “ innesca la reazione di Washington. Antony Blinken ... ilfattoquotidiano

Albania, il premier Rama abbandona Meloni: “Il centro per migranti Non può funzionare” - Albania, il premier rama abbandona Meloni: “Il centro per migranti Non può funzionare” - «Quella roba lì è solo italiana. L’Albania ha dato disponibilità e terreni, ma nulla di più». Edi rama, premier dell’Albania, sembra aver cambiato idea sull’intesa con Giorgia Meloni che dovrebbe, nel ... informazione

Edi Rama scarica Meloni: "Ci vorrebbe D'Alema! I cpr qui in Albania saranno un flop" - Edi rama scarica Meloni: "Ci vorrebbe D'Alema! I cpr qui in Albania saranno un flop" - Il premier albanese boccia a Repubblica il piano del governo italiano, dopo averlo pubblicamente sponsorizzato: "Come fai a far ruotare 3000 persone ... huffingtonpost