Michele Santoro | Porto il tema della pace al centro delle europee Lucano mi cercava - poi è sparito Lucia Annunziata? Sempre dalla parte dei forti – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) «Non è così fondamentale per me arrivare al 4%. Anzi, toccare il 3% sarebbe comunque strepitoso per un movimento che è nato da poche settimane».ha visto l’ultimo sondaggio di Ipsos che dàTerra Dignità all’1,9% e in crescita dello 0,4% rispetto a un mese fa. Ma il giornalista e autore televisivo che ha deciso di scendere in campo per le elezionidell’8 e del 9 giugno non sembra preoccupato: «Anche perché si tratta di una rilevazione che coinvolge 500 persone. Questo vuol dire che vengono privilegiate le grandi forze storiche. Vediamo poi se alle urne questo risultato si confermerà. Credo che i sondaggisti oggi facciano una gran fatica a riprodurre la realtà in questo periodo. Aspetterei il voto per parlare». La soglia E non si scompone neppure quando gli si fa notare che secondo i sondaggisti il suo nome “pesa” esattamente per un 2% alle urne, quindi il suo partito non sta portando per ora valore aggiunto: «Io penso che chi parla così non conosce la storiapolitica italiana.