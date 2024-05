Michael Lesslie scriverà il film X-men dell’MCU

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Come rivelato da Deadline, i Marvel Studios stanno intensificando le attività sullive-action X-Men con lo sceneggiatore di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, in trattative per scrivere il. Ilè ancora in fase di sviluppo iniziale, senza cast o regista e senza una data di uscita fissata. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, produrrà il. Questo progetto è diventato uno dei primi importanti incarichi ad essere stato aperto una volta risolto lo sciopero degli sceneggiatori. Feige e i suoi dirigenti hanno chiarito che non c’era fretta e da allora si sono presi il tempo necessario per incontrare numerosi candidati. Anche conufficialmente a bordo, ci vorrà ancora del tempo prima di vedere unnei cinema. Ora si passerà alla ricerca di un regista che supervisioni lo sviluppo con Feige e. I fan attendono un nuovolive action dal deludente Dark Phoenix, ultima iterazione targata 20th Century Fox del 2019.