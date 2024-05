Miccichè | Uso dell’auto blu illegittimo? Il gatto stava malissimo - lo rifarei

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) «Il, ha 13 anni. Sì è vero, è stato accompagnato in auto blu dal veterinario. Mia figlia mi diceva di portarlo subito a controllo, e onestamente dico che lo. Se ho commesso forzature nell’uso della vettura me ne assumo le responsabilità, ma ho fatto tutto in buona fede. Non c’è mai stata da parte mia la consapevolezza di commettere abusi». Così all’ANSA Gianfranco, interrogato stamane dal gip nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Palermo, in cui è indagato per peculato, truffa e false attestazioni per l’usoassegnata dall’Assemblea siciliana. «Sono sereno, ho spiegato al giudice le mie ragioni. Vivo a Sant’Ambrogio, per cui l’auto blu, e il regolamento dell’Assemblea siciliana lo consente, faceva la tratta Palermo-Cefalù. Non ho mai fatto una vacanza con la vettura istituzionale, se ho commesso forzature, come il passaggio alo qualche altra piccola leggerezza, ne pagherò il prezzo, per carità.