Miccichè | L’auto blu per il gatto? Stava malissimo ed è morto

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 29 marzo 2024, Barbara De Santi e Cristina Tenuta si sono scontrate. La prima ha lanciato delle accuse che hanno generato curiosità nel pubblico di Canale 5. Non tutti lo sanno, ma in quello studio Cristina non è entrata la prima volta come una dama del Trono Over.

