Miccichè | Il gatto sull' auto blu? Stava malissimo - lo rifarei E' stato accompagnato dal veterinario

(Di venerdì 24 maggio 2024) «Il, ha 13 anni. Sì è vero, èindal. Mia figlia mi diceva di portarlo subito a controllo, e onestamente dico che lo. Se ho commesso forzature nell’uso della vettura me ne assumo le responsabilità, ma ho fatto tutto in buona fede. Non c'è mai stata da parte mia la consapevolezza di commettere abusi». Così all’ANSA Gianfranco.

L’auto blu utilizzata come un taxi privato. Col quale portare il suo gatto dal veterinario, per andare a fare la spesa. Gianfranco Miccichè nei guai. L’ex presidente dell’Ars, attuale deputato regionale è indagato per truffa aggravata ai danni dell’Assemblea regionale siciliana, peculato e false attestazioni in servizio. dayitalianews

AGI - L'ex presidente dell'Ars Gianfranco Micciche' e' indagato per peculato, truffa aggravata ai danni dell'Assemblea regionale siciliana e false attestazioni sulla presenz ain servizio di un dipendente pubblico. Per questa ragione il gip di Palermo, accogliendo le richieste della procura della Repubblica guidata da Maurizio De Lucia, ha emesso un'ordinanza per misure cautelari a carico dell'ex presidente dell'Ars e attuale deputato regionale che prevede il divieto di dimora nel Comune di Cefalu'. agi

Gianfranco Miccichè è stato interrogato venerdì dal gip di Palermo nell’ambito dell’inchiesta in cui è indagato per peculato, truffa e false attestazioni per l’uso dell’auto assegnata dall’Assemblea regionale siciliana in quanto ex presidente. ilfattoquotidiano

Porta il gatto dal veterinario con l’auto blu, Miccichè: «Stava malissimo» - Porta il gatto dal veterinario con l’auto blu, Miccichè: «Stava malissimo» - «Il gatto stava malissimo, ha 13 anni. Sì è vero, è stato accompagnato in auto blu dal veterinario. Mia figlia mi diceva di portarlo subito a controllo, e onestamente dico che lo rifarei. Se ho ... unionesarda

Gianfranco Miccichè interrogato dal gip: “Il gatto in auto blu Stava malissimo, lo rifarei” - Gianfranco Miccichè interrogato dal gip: “Il gatto in auto blu Stava malissimo, lo rifarei” - È indagato per peculato, truffa e false attestazioni per l’uso dell’auto assegnata dall’Assemblea regionale siciliana in quanto ex presidente ... ilfattoquotidiano

Micciché: "Il gatto dal veterinario con l'auto blu Stava malissimo, lo rifarei" - Micciché: "Il gatto dal veterinario con l'auto blu Stava malissimo, lo rifarei" - A Micciché, che è indagato dai pm di Palermo, è stata notificata la misura cautelare del divieto di dimora a Cefalù. Secondo i magistrati avrebbe usato per fini personali (ad esempio per procurarsi co ... msn