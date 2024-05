Mi sono innamorato di te Uomini e Donne - escono insieme | nuova coppi - il colpo di scena finale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024), il cavaliere e la dama lasciano il programma. Nella puntata di giovedì 23 maggio grande spazio alla scelta di Daniele Paudice. Il tronista doveva scegliere tra Gaia e Marika, duemolto diverse per carattere ed esperienze di vita. Il suo trono entra nella storia come uno dei più brevi e intensi. Entrato a metà marzo dopo Brando Ephrikian, Daniele ha già fatto la sua scelta. “Gaia sei tu la mia scelta – ha detto Daniele Paudice – Da qui magari non uscirò con la fidanzata della mia vita, ma uscirò con una persona che io ho voglia di conoscere”. Tuttavia l’esperto di gossip ha rivelato: “Loro si conoscevano già da prima, scelta senza emozioni e verità“. Discorso diverso per un’altraa, parliamo di Cristiano e Asmaa. Leggi anche: “Perché scelgo te”., la scelta di Daniele Paudice: polemiche in studio e a casa Cristiano e Asmaa, le dichiarazioni d’amore prima di uscireGrandi emozioni al centro dello studio con Cristiano che ha dichiarato: “Oggi miaccorto che quando senti delle mancanze e le realizzi con la persona accanto, allora quella è la donna ideale ed io questa donna l’ho trovata”.