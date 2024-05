Mi sgomenta il fermo dei giornalisti alle proteste di Ultima Generazione | è un periodo buissimo per l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ho letto con vero sgomento quanto accaduto a tre colleghi – tra cui una giornalista che lavora per il sito di questo giornale, Angela Nittoli (e poi Massimo Barsoum e Roberto di Matteo) – e denunciato ieri nell’apertura del ilfattoquotidiano.it e oggi su Il Fatto Quotidiano in edicola. I fatti sono pochi e molto gravi. Mentre stavano accingendosi a seguire un’azione dia Roma, davanti al Ministero del Lavoro i tresono stati fermati e identificati. Hanno subito, come più volte ripetuto successivamente, mostrato tesserini dell’Ordine e spiegato che erano lì in qualità di cronisti, come l’attrezzatura da videomaker evidentemente mostrava. Eppure sono stati portati in Questura, con cellulari e materiali tolti e messi nel bagagliaio, trattenuti a lungo poi in una cella angusta anche se con la porta aperta; costretta, Angela Nittoli, ad andare in bagno con la porta aperta.