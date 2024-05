Mi piace fare musica che esca dalla zona di comfort

(Di venerdì 24 maggio 2024) Presentando il suo nuovo disco dal titolo Paradiso – La Divina Commedia, fuori da oggi, Tedua ha raccontato come è nato l’album. Il rapper ha poi risposto alle critiche che gli sono già state mosse. Ha anche parlato della sua influenza sulla scena rap italiana. Chiarendo quindi che a lui– e questo album in particolare lo riafferma – chezone. Emma e Tedua, voci di flirt a Sanremo: è nata una nuova coppia? X Leggi anche ›ovunque.

Garrison Rochelle ha espresso la sua opinione sui ballerini Dustin e Marisol, seguiti dalla professoressa Alessandra Celentano nell'ultima edizione di Amici. Poi ha rivelato che, dopo la sua esperienza quasi ventennale nel programma come insegnante di ballo, gli piacerebbe tornare come giudice al Serale. fanpage

Francesca Tandoi è una pianista, cantante, compositrice e straordinaria band leader, che vanta ormai da anni un percorso costellato di successi in tutto il mondo. Tandoi si può definire una vera e propria eccellenza del jazz italiano, che in soli pochi anni di carriera ha portato la sua musica in giro per il globo e le sue performance sono state accolte con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. superguidatv

Isola dei Famosi, le pagelle: Luxuria non ci crede più (voto 5), Cassini e 'l'apocalisse zombie' (voto 7) - Isola dei Famosi, le pagelle: Luxuria non ci crede più (voto 5), Cassini e 'l'apocalisse zombie' (voto 7) - La puntata di mercoledì 22 maggio è un calvario di cinque ore che non porta da nessuna parte. Eliminate la 'maestrina' Greta Zuccarello tramite plebiscito al televoto, Rosanna fa il diavolo a quattro ... corriere

Metti una sera a cena, uno speed date con i nuovi pesti Tigullio - Metti una sera a cena, uno speed date con i nuovi pesti Tigullio - Cacio e Pepe, o Ricotta e Pistacchio Basta scegliere la propria personalità per la serata, e il gioco è fatto. Senza essere fiscali, però: nella vita come a tavola, non c'è certezza senza un briciolo ... rollingstone