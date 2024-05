Mi ha fatta a pezzi - rendendomi una persona che mai avrei pensato di diventare Cassie Ventura commenta il video delle violenze subite da Puff Daddy

(Di venerdì 24 maggio 2024) In molti attendevano le sue parole perre il terribile, risalente al 2016, che è stato diffuso dalla CNN in cui veniva pestata letteralmente in un corridoio di un hotel dall’ex fidanzato il rapper, che tra l’altro dovrà rispondere ad una nuova ed ennesima accusa di violenza sessuale. Così l’attrice e cantante Casandra, detta, ha rotto il silenzio con un lungo post pubblicato sui social. “Grazie per tutto l’amore e il supporto da parte della mia famiglia, degli amici, degli sconosciuti e di quelli che non ho ancora incontrato. – ha scritto– Questa ondata di amore ha creato uno spazio in cui la me più giovane si può sentire finalmente al sicuro, ma questo è solo l’inizio. Il problema è la violenza domestica. Mi haunache maidi. Con tanto duro lavoro, oggi sto meglio, ma dovrò sempre riprendermi dal mio passato”.

Sean 'Diddy' Combs, un'altra donna accusa il rapper di violenza sessuale - Sean 'Diddy' Combs, un'altra donna accusa il rapper di violenza sessuale - Nuova denuncia per Sean 'Diddy' Combs. Il rapper è stato accusato di aggressione sessuale, violenza e inflizione intenzionale di stress emotivo da una donna di nome April Lampros, che afferma di ... adnkronos

Sean 'Diddy' Combs goes by many names. After Cassie video, add 'abuser' to the list. - Sean 'Diddy' Combs goes by many names. After Cassie video, add 'abuser' to the list. - The video of Sean Combs attacking his then-girlfriend Cassie Ventura is shocking. What's more alarming is many waited for years before believing her. yahoo

Cassie Ventura rompe il silenzio dopo il video dell'aggressione di Puff Daddy: cosa ha detto - Cassie Ventura rompe il silenzio dopo il video dell'aggressione di puff Daddy: cosa ha detto - Fino a poche settimane fa giurava di non aver mai commesso violenza su una donna, bollando il tutto come calunnie oltraggiose. Ma dopo essere stato inchiodato dalle… Leggi ... informazione