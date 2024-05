Mettere un nuovo sfondo con foto su PC o Mac

(Di venerdì 24 maggio 2024) Gli utenti che usano quotidianamente il PC non rinunciano mai ad una buona personalizzazione del sistema operativo, scegliendo subito unper il desktop, così da evitare quelli predefiniti presenti nel sistema (spesso tutti uguali). Visto che alle persone piace di più usare comele propriegrafie può essere molto utile sapere come impostare le immagini come sfondi in modo ottimale e semplice. Nella guida che segue vi mostreremo quindi cosa fare per impostare lepersonali comedel desktop, seguendo i passaggi per Windows 11, per Windows 10 e per il Mac.

