Meteo - weekend instabile Le regioni interessate dagli acquazzoni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Temponeltra oggi, venerdì 24 maggio, e domenica 26. Le gite al mare devono attendere, perché il tempo su gran parte dell’Italia resta. Soprattutto sabato, mentre domenica è previsto un miglioramento generalizzato delle condizioni. Nuovi, dunque, da sabato, dapprima al nord e poi anche al centrosud.Leggi anche: Maltempo, grandinate mostruose nel torinese: una macchina finisce nel torrente, salvati dai pompierie grandinate, ancora maltempo sull’Italia Temporali sono in corso sin da questa mattina, 24 maggio, al nordest. Piovaschi in Liguria dal pomeriggio, a causa dell’aumento dell’instabilità termica. Temporali a macchia di leopardo su buona parte del nord. Al centrosud le temperature aumenteranno leggermente e il tempo sarà in prevalenza stabile. Le massime toccheranno i 30 gradi al sud, altrove saranno nella media del periodo.

Il grande caldo e l'estate sembrano ancora essere lontani dall'Italia. Il quadro del meteo è fornito dall'esperto di La7, Paolo Sottocorona, che si collega come di consueto con la puntata di Omnibus e lo fa anche il 23 maggio, occasione in cui mostra una particolare immagine da satellite: “Si riferisce a circa metà del pomeriggio di ieri. iltempo

Meteo in Italia, weekend instabile: sabato con piogge sparse ma miglioramenti previsti per domenica - Meteo in Italia, weekend instabile: sabato con piogge sparse ma miglioramenti previsti per domenica - Domani un nuovo fronte instabile interesserà gran parte dell’Italia: “i temporali – spiega Sanò – bagneranno il nord al mattino e il centrosud specie dal pomeriggio, ma in sintesi vivremo un’altra ... ilmeridianonews

Meteo, weekend instabile: temporali e poi la schiarita. In arrivo l'anticiclone. Le previsioni - Meteo, weekend instabile: temporali e poi la schiarita. In arrivo l'anticiclone. Le previsioni - Meteo weekend, non è ancora tempo di passare sabato e domenica al mare, almeno per parte degli italiani. Sarà un fine settimana, quello che si apre domani, ... leggo

Weekend di piogge e grandinate sull’Italia. E anche la prossima settimana il tempo sarà instabile - weekend di piogge e grandinate sull’Italia. E anche la prossima settimana il tempo sarà instabile - Nel corso della settimana – riferisce sempre Ilmeteo.it – il flusso umido e instabile dell’Atlantico, mantenendosi ancora molto basso di latitudine, continuerà a causare fasi di tempo instabile su ... tpi