Messi non gioca a Vancouver - i tifosi sbottano | il club offre… pasti gratis

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lionelè stato vittima di un leggero infortunio e la sua presenza acontro i Whitecaps è da escludere. In circa 50mila spettatori avevano acquistato il biglietto per poter assistere dal vivo alle prodezze della ‘Pulce’ e il forfait dell’argentino potrebbe scatenare le proteste e soprattutto richieste di rimborso. L’amministratore delegato dei Whitecaps, Axel Schuster, ha lanciato un appello ai: “anche se non abbiamo ricevuto un aggiornamento ufficiale sulla disponibilità di Lionel, Luis Suarez e Sergio Busquets per questo fine settimana sappiamo che non faranno questo viaggio. Purtroppo non abbiamo alcun controllo su chiper i nostri avversari, ma era importante per noi comunicarlo ai nostriil prima possibile”. La decisione delNel tentativo di attenuare la delusione dei, ilfornirà cibo e bevande con uno sconto del 50%, congratuiti per i bambini.

