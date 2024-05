Mercato Napoli - Gudmundsson provoca sul futuro | Via da Genoa? Solo in un caso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Uno degli obiettivi delin vista delestivo è Albertdel. Il talento islandese si è esposto sul, annunciando l’unica ipotesi per chi lascerebbe il Grifone. La sessione estiva di calciosarà molto rovente per il. Il nuovo Direttore Sportivo, Giovanni Manna, sarà impegnato su molti fronti, visto che dovrà effettuare diverse operazioni in uscita per poi portare anuovi giocatori. Sulla lista dei dirigenti azzurri ci sono diversi obiettivi, tra cui anche il fantasista del, Albert. L’islandese ha rivelato nel corso di un’intervista i suoi piani per il, annunciando l’eventuale motivo per cui lascerebbe ilsi espone sul: le sue dichiarazioni Con il sipario che si appresta a calare sulla stagione attuale, ci si avvicina al via della sessione estiva di calcio. I sogni dei club passano ogni stagione da questa importante sessione di, in cui le rose vengono rinforzate con la speranza di ottenere dei risultati importanti.