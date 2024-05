Mercato Milan – Percassi annuncia | De Ketelaere? Andremo avanti insieme

Bergamo, 26 aprile 2024 – Cambiamenti in casa Percassi. L Catterton, investitore leader a livello mondiale nel settore consumer, jha annunciato oggi la finalizzazione di un accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza di Kiko Milano (“Kiko” o la “Società”), marchio italiano leader nel beauty fondato dalla Famiglia Percassi, che manterrà una partecipazione significativa nella Società. ilgiorno

Allenatore Napoli, si attende il summit Gasperini-Percassi: pronte le alternative - Allenatore Napoli, si attende il summit Gasperini-percassi: pronte le alternative - premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 13.15 - Confermato peer oggi l'incontro tra Gasperini e percassi, il presidente del club a cui per proseguire la sua ... tuttonapoli

MEDIASET - L'incognita di Gasp, restare con una squadra più forte o cedere alla corte del Napoli - MEDIASET - L'incognita di Gasp, restare con una squadra più forte o cedere alla corte del Napoli - "Should I Stay or Should I Go", l'incognita esistenziale dei Clash si sta facendo strada nella mente dell'allenatore più in voga del momento. Gian Piero Gasperini, l'uomo che ha condotto l'Atalanta su ... napolimagazine

SKY - Pioli-Napoli, salgono le quotazioni del mister in uscita dal Milan - SKY - Pioli-Napoli, salgono le quotazioni del mister in uscita dal milan - Stefano milano si separa dal milan: annunciato l'addio del mister dopo la gara con la Salernitana, il Napoli è un'ipotesi concreta per il suo futuro. areanapoli