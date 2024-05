Mercati in Toscana - tanti eventi da visitare in questo fine settimana

(Di venerdì 24 maggio 2024) Firenze, 25 maggio 2024 –appuntamenti nelinper gli appassionati dini, dall’agroalimentare al vintage. Ecco una selezione. AREZZO Mercato delle pulci a Saione, quartiere di Arezzo, nella giornata di domenica. Appuntamento dalle 9 alle 19. Mostra-scambio “Ritorno al passato” a Cortona dalle 10 alle 18 in centro storico. In pole position antiquariato e collezionismo. FIRENZE Si tiene domenica per tutta la giornata a Firenze il Vintage Market al Molo Firenze al 27 di lungarno Colombo. Accanto al vintage non manca lo street food. Sempre a Firenze, sabato e domenica dalle 9 alle 20 classico appuntamento con ilno di piazza dei Ciompi. In vendita fumetti, vinili, vintage. Finisce sabato 25 a Scandicci la terza edizione di “72 ore di biodiversità”. Il ricco programma si può consultare alink. Domenica a San Donnino, frazione di Campi Bisenzio, consueto appuntamento con la mostra scambio Portobello, che si tiene dalle 8 alle 19 in piazza della Costituzione.

Firenze, 20 aprile 2024 - Si avvicinano la Festa della liberazione e il Primo maggio, ma anche nelle due festività non sarà preclusa la possibilità di fare la spesa. Uniche catene della grande distribuzione organizzata “chiuse per scelta” sono Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno, che terranno le saracinesche abbassate entrambi i giorni. lanazione

Firenze, 26 aprile 2024 - Sarà quasi ovunque la festa dei lavoratori, in quanto nella giornata del 1 maggio le principali catene delle grande distribuzione - Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e Esselunga - terranno chiusi i supermercati in Toscana. lanazione

Firenze, 30 aprile 2024 – A differenza delle principali catene della grande distribuzione – Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e Esselunga – che mercoledì 1 maggio 2024 per la Festa del lavoro saranno chiuse, in Toscana alcuni supermercati restano aperti. lanazione

