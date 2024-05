Memorial Fabio Giannoni - successo per la seconda edizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lamporecchio (Pistoia), 24 maggio 2024 – All'apice dei tre versanti che guardano Empoli, Pistoia, Prato e Firenze, l'agriturismo Barco Reale ha accolto ladell, evento in onore del socio e amico della Asd Montecatini Marathon. Con a capo l'indomita Antonietta Schettino, questa competizione ha saputo conquistare il cuore dei partecipanti non solo per la bellezza del percorso, ma anche per la sua difficoltà., le foto della corsa L'evento, svoltosi tra i paesaggi mozzafiato della Toscana, ha unito atleti e appassionati di trail running in una sfida ardua ma incredibilmente gratificante. Ilnon è solo una competizione sportiva, ma anche un momento di solidarietà e comunità, un'occasione per ricordare e celebrare chi non c'è più attraverso la passione condivisa per il podismo. Il percorso, caratterizzato da salite impegnative e discese tecniche, ha messo alla prova la resistenza e la determinazione dei partecipanti, offrendo al contempo panorami spettacolari che hanno reso l'esperienza indimenticabile.