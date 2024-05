Meloni | Premierato?o la va o la spacca

(Di venerdì 24 maggio 2024) 16.45 "Ho sospeso la norma sul redditometro perché voglio vederla meglio", così la premieral Festival dell'Economia,a Trento.Sì "ad accertamento sintetico contro evasioni eclatanti". Il premierato "è una riforma necessaria in Italia. O la va o la. Non sto a scaldare la sedia",aggiunge. Schlein parla di vaoro povero? "Sono i disastri della sinistra al governo. Noi abbiamo fatto crescere i salari".In Europa "non è attesa un'unificazione tra Conservatori e Id".Tuttavia,con Le Pen "ci sono punti in comune,come sull'immigrazione".

