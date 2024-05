Meloni | Stretta sul Superbonus per non andare fuori controllo

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Agenzia Vista) Trento, 24 maggio 2024 “Quello che stiamo facendo sulper molti è impopolare, ma quando si viaggia a costi di bonus edilizi di 220 miliardi di euro, come l'intero Pnrr, per ristrutturare il 4% degli immobili, unala devi mettere altrimenti rischi di”, ha afferma la Presidente del Consigliosul palco del Festival dell'Economia di Trento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Il decreto Superbonus è legge: via libera dell'Aula della Camera. I sì sono stati 150, i no 109. Il provvedimento aveva già ricevuto il via libera dal Senato il 16. ilmessaggero

"Io non ho bisogno di fare cassa sul superbonus ma di limitare l'emorragia perché i nostri conti non la reggono e non produce quanto promesso, a livello di Pil". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del Festival dell'economia a Trento, spiegando che "quello che stiamo facendo sul superbonus per molti è impopolare ma quando si viaggia a costi di 220 miliardi di euro, come il Pnrr, per ristrutturare il 4% degli immobili, una stretta la devi mettere altrimenti rischi di andare fuori controllo". quotidiano

Sport, Abodi: in decreto ok a famigerata commissione su conti club - Sport, Abodi: in decreto ok a famigerata commissione su conti club - Roma, 24 mag. (askanews) - Il governo ha approvato il decreto con "la famigerata commissione indipendente che si occuperà del controllo della gestione economico-finanziaria dei club professionistici, ... libero

Meloni, stretta al superbonus per non andare fuori controllo - Meloni, stretta al superbonus per non andare fuori controllo - "Io non ho bisogno di fare cassa sul superbonus ma di limitare l'emorragia perché i nostri conti non la reggono e non produce quanto promesso, a livello di Pil". (ANSA) ... ansa

Giorgia Meloni: «Stretta a superbonus per non andare fuori controllo. Redditometro Ragionare su norma migliore» - Giorgia Meloni: «stretta a superbonus per non andare fuori controllo. Redditometro Ragionare su norma migliore» - Tutto pronto per il Festival dell'economia di Trento, la manifestazione nata nel 2006 dall'idea di mettere a confronto gli economisti con il grande ... ilmessaggero