Meloni - stretta al superbonus per non andare fuori controllo

Scontro. Faida. Perfino governo a rischio. La seduta fiume della commissione Finanze del Senato di martedì ha dato lo spunto per raccontare una spaccatura nella maggioranza sul Superbonus che è stata dipinta dalle forze politiche di destra come il redde rationem in grado di mettere a rischio la tenuta dell’esecutivo Meloni. ilfattoquotidiano

ROMA – “La propaganda del governo Meloni sul Superbonus è scandalosa. Oggi il ministro Giorgetti è riuscito a dire che il Superbonus è come una ‘droga’ dalla quale ‘bisogna disintossicarsi’. Ma Giorgetti si rende conto di essere un ministro della Repubblica? Quando la smetteranno di mentire agli italiani e di infangare in questo modo le istituzioni? Peraltro, da quando questa misura è in vigore, come ministro dello Sviluppo economico prima e come ministro dell’Economia poi, Giorgetti è stato colui che ha gestito per più tempo la misura.

