Meloni sospende il redditometro | No a una norma che vessa il cittadino La presidente al Festival dell’Economia di Trento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Giorgiaaldi, affossa il. “Ho sospeso ilper vedere meglio la”. Nei giorni scorsi il ritorno di questa misura fiscale molto rigida aveva prodotto spaccature nella maggioranza. Aggiunge: “Bisogna ragionare nel merito sullamigliore che sia efficace sulla grande evasione, sui fatti intollerabili, e per garantire il”. “Voglio vedere meglio quello che dobbiamo fare sull’accertamento sintetico: una cosa è colpire i casi intollerabili, gente che gira col Ferrari e si dichiara nullatenente, un’altra cosa è inserire nell’ordinamento un’altracheil”.Leggi anche:si arrende: dietrofront su tutta la linea“contro” il superbonus Tra i vari temi trattati al, ladel consiglio affronta l’annosa questione del superbonus 110%. “Io non ho bisogno di fare cassa sul superbonus ma di limitare l’emorragia perché i nostri conti non lo reggono e non produce quanto promesso, a livello di Pil”.