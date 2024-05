Meloni rivendica lo stop al redditometro | Voglio vedere meglio la norma

(Di venerdì 24 maggio 2024) La sospensione dellasulè stata imposta dalla presidente del Consiglio, Giorgia. Scelta che lei stessa, intervistata al Festival di Trento,, spiegando di aver scelto di agire così per “” lasulche era entrata in vigore con il decreto firmato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. Per“bisogna ragionare nel merito sullamigliore che sia efficace sulla grande evasione, sui fatti intollerabili e per garantire il cittadini”. Tanto più, sembra il ragionamento degli ultimi giorni interni alla maggioranza, se alle porte c’è il voto delle europee: con le elezioni vicine una stretta anti-evasori non sembra piacere a nessuno tra le forze del centrodestra. Non solo, cosa dicesul Superbonus La presidente del Consiglio parla anche del Superbonus: “Io non ho bisogno di fare cassa, ma di limitare l’emorragia perché i nostri conti non la reggono e non produce quanto promesso, a livello di Pil”.

