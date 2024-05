Meloni | Redditometro? Voglio vederlo meglio - serve decreto che non sia illimitato

Il governo si trasferisce per alcuni giorni a Trento. Non è una trasferta di gruppo, ma il festival dell'Economia che ha tra i suoi relatori un nutrito gruppo di ministri. Parteciperà anche il premier Giorgia Meloni, attesa domani per un dialogo con la giornalista Maria Latella nel panel «Io, Giorgia e i dilemmi dell'Europa». iltempo

Meloni contestata al suo arrivo a Trento per Festival Economia - meloni contestata al suo arrivo a trento per Festival Economia - trento, 24 mag. (askanews) - La premier Giorgia meloni è stata contestata al suo arrivo al Teatro Sociale di trento dove è in programma una intervista con Maria Latella nell'ambito del Festival dell'E ... libero

Giorgia Meloni: «Stretta a superbonus per non andare fuori controllo. Redditometro Ragionare su norma migliore» - Giorgia meloni: «Stretta a superbonus per non andare fuori controllo. Redditometro Ragionare su norma migliore» - Tutto pronto per il Festival dell'economia di trento, la manifestazione nata nel 2006 dall'idea di mettere a confronto gli economisti con il grande ... ilmattino

PREMIERATO, MELONI: O LA VA O LA SPACCA, NON MI CHIEDETE DI SCALDARE SEDIA - PREMIERATO, meloni: O LA VA O LA SPACCA, NON MI CHIEDETE DI SCALDARE SEDIA - Roma, 24 mag - La riforma del premierato "O la va o la spacca, ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere perché non sono la persona giusta per rcoprire questo incarico". 9colonne