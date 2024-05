Meloni | Ranucci in foto con candidata M5s Il giornalista | Scatto casuale - uscita preventiva per l’inchiesta Report su Albania e migranti?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Anche Sigfrido, il conduttore di, finisce in cima all’agenda della maggioranza di governo. Anzi direttamente in quella della presidente del Consiglio Giorgia. Durante un’intervista al Festival dell’Economia di Trento la premier ha riportato all’attenzione un post sui social in cui unaM5s alle Europee, Matilde Montaudo, raccontava di essere stata a cena con. “Per me niente di male – dicedal palco di Trento – ma chiedo a tutti di chiudere un attimo gli occhi e provare a immaginare, visto che a sinistra nessuno dirà nulla, che cosa sarebbe accaduto se io avessi fatto unacon il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocchi l’avessi pubblicata su Facebook e scritto ‘votate Giorgia’. Si chiederebbero dimissioni di Chiocci… Io non chiederei mai le dimissioni di, penso che la stampa sia libera di fare anche campagna elettorale ma la cosa che non tollero l’uso di due pesi e due misure.