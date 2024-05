Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Lunedì 13 maggio alle ore 11, a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni parteciperà alla Riunione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (Colaf); alle 15.30 è in programma l'incontro con il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala. liberoquotidiano

Meloni intervistata da Foa lunedì su Radio1 - ... il programma condotto da Marcello Foa Giorgia Meloni ospite a 'Giù la maschera. Persone, fatti, notizie alla ricerca della verità', il programma condotto da Marcello Foa su Radio1, lunedì 27 maggio ... adnkronos

FONDI FSC - In arrivo 52 milioni di euro per le infrastrutture dei Nebrodi - Ricordo che la firma dell'intesa Stato - Regione è prevista per lunedì pomeriggio, al Teatro Massimo di Palermo, alla presenza della premier Giorgia Meloni e del ministro per gli Affari europei, le ... scomunicando