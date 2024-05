Meloni | In Europa la musica può cambiare E zittisce la sinistra su superbonus - salari e premierato

Meloni dal palco dell’intervento conclusivo della kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara è tornata a parlare di Superbonus: “La più grande patrimoniale al contrario mai fatta in Italia, che toglie ai poveri per dare ai ricchi, ecco perché la sinistra è votata nei quartieri chic”. ilfattoquotidiano

Le parole di Giorgia Meloni sugli effetti avversi dei vaccini, tema su cui ieri ha assicurato «massima disponibilità da parte del governo per andare in fondo», non sono il primo e purtroppo non saranno neanche l’ultimo segnale che la presidente del Consiglio manda a una parte dell’elettorato.

