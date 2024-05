Meloni | Ho sospeso la norma sul redditometro perché la voglio vedere meglio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Holasulla, nel merito". Lo ha detto la premier Giorgiaal Festival dell'Economia di Trento, intervistata da Maria Latella. "Un fisco giusto è un fisco che ti chiede di pagare il giusto e di farlo in tempi ragionevoli. Un fisco che deve saper dialogareogni singola storia è diversa. Tutta la riforma che noi abbiamo fatto va in questo senso. Vengo accusata di essere a favore degli evasori, ma i numeri non dicono questo". .