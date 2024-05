«Come vanno le cose?», è la domanda più frequente che mi fanno le persone che incontro per strada. Il loro domandare è fondamentale, mi tiene in contatto con l'umanità, avverto lo smarrimento dell'uomo della strada, l'ansia di avere risposte. liberoquotidiano

Meloni, 'ho sospeso il redditometro per vedere meglio la norma' - meloni, 'ho sospeso il redditometro per vedere meglio la norma' - Intervistata da Maria Latella al Festival dell'economia di Trento. Nel pomeriggio interverrà anche la segretaria del Pd Elly Schlein (ANSA) ... ansa

Decreto Salva casa: cosa prevede e quando entrerà in Gazzetta ufficiale - Decreto Salva casa: cosa prevede e quando entrerà in Gazzetta ufficiale - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Salva casa: cosa prevede e quando entrerà in vigore ... quifinanza

Carcere fino a 2 anni per chi ha debiti con il fisco: la proposta in Consiglio dei ministri - Carcere fino a 2 anni per chi ha debiti con il fisco: la proposta in Consiglio dei ministri - Il Consiglio dei ministri analizzerà la bozza di decreto che prevede il carcere fino a 2 anni per chi ha debiti con il fisco ... quifinanza