Meloni - con Marine Le Pen ci sono dei punti in comune

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) ConLe Pen "cideiin, è evidente, sul contrasto all'immigrazione illegale, sull'approccio alla tansizione verde, sulla difesa della identità europea, cideidi contatto". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgiaal Festival dell'Economia. Quanto all'ipotesi di unificare il gruppo europeo con Ecr con quello di Identita e democrazia,precisa: "Vox sta nei conservatori, come FdI, e non credo che cambierà gruppo, Le Pen è in Id e non credo che cambi gruppo. Non c'è in vista alcuna forma di unificazione fra il partito conservatori e Id. Ciò non toglie che su alcuni temi siu possa collaborare come già avviene. In Ue capita che partiti da famiglie politiche diverse si ritrovino votare insieme sugli stessi dossier". .