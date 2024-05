Medio Oriente - Camera prende provvedimenti dopo l’esposizione delle bandiere della Palestina

(Di venerdì 24 maggio 2024) ROMA – “Alla lucepericolosità dell’atto posto in essere oggi, che ha prodotto grave rischio alla vita dello stesso autore del gesto e all’altrui incolumità, è stato stabilito – sentito il Presidentedei Deputati Lorenzo Fontana e il Presidente del Comitato per la sicurezza Sergio Costa – di interdire al responsabile l’accesso a Montecitorio e ai palazzi, in attesadecisioni che saranno assunte in sede di Comitato per la sicurezza, che sarà convocato nei prossimi giorni”. E’ quanto comunica l’Ufficio stampache l’ex parlamentare dei Verdi, Stefano Apuzzo, camminando sul cornicione ha raggiunto il balcone principale di Montecitorio ed esposto due. L'articolo L'Opinionista. .

